Unfall auf K25 bei Wittlich: 30-jähriger PKW-Fahrer schwerverletzt

0
Foto: Andreas Gebert/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Am 26.4.2026 befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Speicher gegen 11.20 Uhr die Kreisstraße 25 aus Flußbach kommend in Richtung Wittlich-Neuerburg.

Hier kam er auf einer abschüssigen Strecke in einem Kurvenverlauf zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit dem PKW eines entgegenkommenden 63-jährigen Fahrers aus dem benachbarten Saarland kollidierte.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 63-Jährige, sowie seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.