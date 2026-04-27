Unfall auf K25 bei Wittlich: 30-jähriger PKW-Fahrer schwerverletzt

WITTLICH. Am 26.4.2026 befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Speicher gegen 11.20 Uhr die Kreisstraße 25 aus Flußbach kommend in Richtung Wittlich-Neuerburg.

Hier kam er auf einer abschüssigen Strecke in einem Kurvenverlauf zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit dem PKW eines entgegenkommenden 63-jährigen Fahrers aus dem benachbarten Saarland kollidierte.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 63-Jährige, sowie seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)