Waldbrand bei Mehlingen gelöscht – A63 wieder frei

Dichter Rauch hat zu einer längeren Sperrung der A63 geführt. Feuerwehrleute haben gegen Flammen in einem Wald bei Mehlingen gekämpft. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat es nicht gegeben.

MEHLINGEN. Der Flächenbrand in einem Waldgebiet nördlich der Autobahn 63 bei Mehlingen nahe Kaiserslautern ist gelöscht worden. Die A63 wurde am Sonntagabend wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten wurde die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum in beide Fahrtrichtungen seit Sonntagnachmittag vollständig gesperrt. An einem Steilhang sei es zu einem Brand des Waldes und der Pflanzen dort gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Momentan seien noch Feuerwehrleute zur Überwachung vor Ort. Die Brandursache ermittelt die Polizei.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es von den Beamten. Angaben zur Größe der betroffenen Fläche liegen demnach bisher nicht vor. (Quelle: dpa)