Umrüstung auf moderne Straßenbeleuchtung in Ayl

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Gemeinsam begutachten Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Ayl Michael Philipps sowie Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell Matthias Burg die neue Straßenbeleuchtung in Ayl. Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer  

AYL – Die Ortsgemeinde Ayl hat im Zuge der Energiewende sämtliche Straßenbeleuchtungen auf LED-Technik umgerüstet.

Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden. Insgesamt sorgen 86 neue LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von knapp 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Durch den Umbau beabsichtigt die Gemeinde ihre kommunalen Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen.

Michael Philipps, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Ayl, betonte: „Die neue LED-Straßenbeleuchtung hilft uns, Energie zu sparen und unsere Klimaschutzziele zu erreichen – gleichzeitig profitieren Verkehrsteilnehmende und Fußgängerinnen und Fußgänger von besseren Sichtverhältnissen.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem erklärte: „Als Partner der Kommunen unterstützt Westenergie die Umsetzung energieeffizienter Lösungen, von denen sowohl die kommunale Infrastruktur als auch die Umwelt profitieren.“

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