Großkontrolle des Schwerlastverkehrs im Saarland: Verstöße bei jedem zweiten LKW

SAARBRÜCKEN. Am gestrigen Dienstag, 28.4.2026, kontrollierten Einsatzkräfte verschiedener Behörden auf der A8 am Rastplatz Kutzhof in Fahrtrichtung Neunkirchen zahlreiche Fahrzeuge. Der Kontrollfokus der „Grenz-AG-Transport Freisener Gespräche“ lag hierbei beim Schwerlastverkehr.

Bei der „Grenz-AG-Transport Freisener Gespräche“ handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Behörden, die vereinbart haben, gemeinsame Kontrollen des grenzüberschreitenden Güterverkehrs im Bereich Frankreich / Luxemburg / Deutschland durchzuführen. Insgesamt beteiligten sich ca. 70 Kontrollkräfte, u.a. der Verkehrspolizei des Saarlandes, des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Rheinland-Pfalz, des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), des Zolls, der Bundespolizei, Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz, an der Kontrolle. Außerdem nahmen auch Polizeibeamte aus Frankreich und Luxemburg an der Großkontrolle teil.

Im Verlauf der vierstündigen Aktion stellten die Einsatzkräfte vor Ort zahlreiche Zuwiderhandlungen fest. Bei der Überprüfung von mehr als 50 Fahrzeugen mit einer Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen wurden 25 bedeutende Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat festgestellt. Es handelte sich hier überwiegend um Verstöße aus den Bereichen Ladungssicherung, den besonderen Vorschriften bei Abfall- und Gefahrguttransporten, dem technischen Zustand der Fahrzeuge sowie der Sozialvorschriften (Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten). Letztlich wurde bei jedem zweiten, kontrollierten Lastkraftwagen (LKW) ein Verstoß festgestellt und Sicherheitsleistungen im hohen, vierstelligen Bereich einbehalten. Bei vier LKW waren die Verstöße so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Im Rahmen der Großkontrolle wurden im Umfeld des Rastplatzes auch stationäre Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier konnten in vier Stunden insgesamt 305 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die schnellste Messung war 144 km/h bei erlaubten 80 km/h.

Die Anzahl der festgestellten Verstöße in dem vergleichsweise kurzen Zeitraum unterstreicht die Bedeutung derartiger ganzheitlicher Verbundkontrollen. Die Verkehrspolizei wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen und so ihren wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit im Saarland leisten. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)