Hermeskeil: Auffahrunfall mit drei Verletzten – Unbesetzter Pkw kracht in Hausfassade

HERMESKEIL – Am 1. Mai ereignete sich in Hermeskeil ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine PKW-Fahrerin übersah in der Trierer Straße zwei vor ihr wartende Autos und löste durch den Aufprall eine Kettenreaktion aus.

Durch die enorme Krafteinwirkung wurden die vorderen Fahrzeuge ineinandergeschoben. Drei Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Unfallfahrzeug rollt führerlos gegen Häuserfassade

Ein außergewöhnlicher Umstand erschwerte die Situation vor Ort. Nachdem Passanten die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug befreit hatten, setzte sich der PKW unbesetzt rückwärts in Bewegung. Das Fahrzeug rollte die Trierer Straße hinunter und prallte schließlich gegen die Fassade einer Häuserreihe.

Weitere Personen kamen bei diesem Nebengeschehen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Gebäude auf mehrere tausend Euro. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst waren über längere Zeit mit der Unfallaufnahme und Sicherung beschäftigt.