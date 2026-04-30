Pkw fährt am Stau vorbei: Zwei Personen bei Unfall in Saarlouis schwer verletzt

SAARLOUIS – Bei einem Unfall in Saarlouis sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das unfallverursachende Fahrzeug teilweise über den Gehweg an im Stau stehenden Autos vorbei, teilte die Polizei mit. In einem Einmündungsbereich stieß das Auto dann mit einem Fahrzeug, das nach rechts abbiegen wollte, zusammen.

Das abbiegende Auto wurde laut Polizei durch die Kollision in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.