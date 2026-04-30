Eröffnung der „Südachse“ – Triers neues Jugend- und Kulturcafé

TRIER – Bei einem lockeren Sektempfang mit Grillen und Mitmach-Graffiti-Aktionen im Hof sowie Live Musik durch lokale DJs wurde das neue Jugend- und Kulturcafé „Die Südachse“ in der Saarstraße 9 eingeweiht.

Das neue Café zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es als Mix aus Kulturcafé und Jugendtreffpunkt ein inklusiver Ort ganz ohne Konsumzwang ist. Jugendliche können einfach vorbeikommen, eigene Projekte umsetzen, kreativ werden und sich austauschen, ohne verpflichtet zu sein, Getränke oder Ähnliches kaufen zu müssen.

Emily Klocke, erste Vorsitzende des Trierer Jugendparlaments, hob hervor, wie wichtig ein solcher Ort für Jugendliche in Trier sei: „Es ist auch ganz besonders, dass so ein Ort endlich existiert, wo wir alle zusammensitzen können und man nicht unbedingt etwas kaufen muss, sondern wo man auch einfach mal eine schöne Zeit zusammen haben kann.“

Träger des Cafés ist der Kulturgraben e.V., ein gemeinnütziger Verein für Jugend- und Kulturarbeit in Trier. „Café Südachse ist ein Jugendcafé, grundsätzlich aber ein Ort für alle“, sagt David Fuchs, einer der hauptamtlichen Mitarbeiter des Vereins, „Veranstaltungsmäßig planen wir vor allem Workshops für Jugendliche in unserem Jugendraum, der noch künftig ausgebaut wird, sowie kleinere Lesungsformate, Konzerte und alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann.“ Albert Fußmann, Vorstandsmitglied des Kulturgrabens, ergänzt: „Es wird sicherlich eine sehr spannende und nicht alltägliche Geschichte, wie sich dieser Ort künftig mit Leben füllt.“

Zahlreiche Spender und freiwillige Helfer waren am Projekt beteiligt. Darunter auch die Stadtjugendpflege Trier als größter Fördergeber. Michelle Masella von der Stadtjugendpflege sagt: „Die Jugendpflege freut sich, dass in Trier nun ein neues Jugendangebot entsteht, bei dem die Mitwirkung der Jugendlichen im Mittelpunkt steht. Der Träger Kulturgraben hat bereits mit gemeinsamen Projekten, wie dem Pop Up Jugendcafé, im Palastgarten sowie vielfältigen Jugendkulturveranstaltungen bewiesen, dass er wertvolle Jugendarbeit leisten kann.“