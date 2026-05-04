Landkreis Bernkastel-Wittlich startet Projekt „Starke Kerne – Starke Region“

WITTLICH. Wie können unsere Dörfer auch in Zukunft lebendig, attraktiv und lebenswert bleiben? Mit dieser zentralen Frage startet der Landkreis Bernkastel-Wittlich das Projekt „Starke Kerne – Starke Region“.

Das Vorhaben wird von 2026 bis 2028 im Rahmen des Förderprogramms „RegioStrat – Strategische Regionalentwicklung“ durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit rund 405.000 Euro gefördert. Ziel ist es – auch über den Förderzeitraum hinaus –, die Ortskerne zu stärken und gemeinsam mit Bürgern sowie Gemeinden neue Perspektiven für das Leben im Dorf zu schaffen.

Im Fokus des Projekts steht die Innenentwicklung. Das bedeutet: Bestehende Gebäude nutzen, Leerstände aktivieren und Baulücken sinnvoll entwickeln, statt neue Flächen am Ortsrand zu erschließen. Damit leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zum Erhalt gewachsener Strukturen, zum Schutz der Landschaft und zur Belebung der Dorfgemeinschaft.

Für Bürger eröffnet das Projekt konkrete Chancen: Eigentümer erhalten Orientierung und Unterstützung bei der Sanierung oder Umnutzung ihrer Gebäude. Gleichzeitig werden Anreize für neue Wohnmöglichkeiten im Ortskern geschaffen, etwa für junge Familien oder ältere Menschen, die zentral und barrierearm wohnen möchten.

Auch für die Ortsgemeinden und ihre Bürgermeister bietet „Starke Kerne – Starke Region“ einen echten Mehrwert. Sie werden dabei unterstützt, vorhandene Potenziale systematisch zu erfassen, Strategien für die Ortsentwicklung zu erarbeiten und konkrete Projekte anzustoßen. Ziel ist es, die Gemeinden zu stärken und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Zukunft ihres Ortes aktiv zu gestalten.

Zu den zentralen Handlungsfeldern des Projekts zählen:

die Erfassung von Leerständen, Baulücken und Innenentwicklungspotenzialen

die Aktivierung von Eigentümern sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung

die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für lebendige Ortskerne

der Aufbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten

Das Projekt setzt dabei bewusst auf Zusammenarbeit. Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sollen eng zusammenwirken, um nachhaltige Lösungen für die Ortsentwicklung zu finden.

Ansprechpartnerin für das Projekt ist Jennifer Heimann, Projektleiterin für Ortsinnenentwicklung bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 06571 14-2158, [email protected]. Sie koordiniert und begleitet das Vorhaben und steht Kommunen sowie Bürgern bei Fragen gerne zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zum Projekt finden Interessierte unter starke-kerne.bernkastel-wittlich.de. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)