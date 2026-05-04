Brand an Supermarkt in Trier: Müllcontainer stehen in Flammen – Feuerwehr verhindert Schlimmeres!

TRIER. Am Sonntagabend ist es in der Schöndorfer Straße zu einem Brand auf dem Gelände eines Supermarktes gekommen. Mehrere Müllcontainer gerieten in einem Unterstand in Brand und standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Gebäude

Der Einsatz begann gegen 21.30 Uhr. Um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern, leiteten die Einsatzkräfte umgehend die Brandbekämpfung ein.

Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um die Dachverkleidung zu kontrollieren. Mithilfe einer Wärmebildkamera überprüften die Feuerwehrleute anschließend den betroffenen Bereich auf mögliche Glutnester und Funkenflug.

Keine Verletzten – schneller Einsatz zeigt Wirkung

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Rund 35 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren etwa 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier (Wachen 1 und 2), die Freiwillige Feuerwehr Kürenz, der Rettungsdienst sowie die Polizei Trier. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.