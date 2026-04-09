Wittlich: „Kommt doch her“ – Messer-Randalierer mit Elektro-Teaser niedergestreckt!

WITTLICH. Nach dem Vorfall am Schloßplatz in Wittlich liegen jetzt weitere Details vor: Ein 31-jähriger Mann soll am gestrigen Abend Passanten angeschrien und teilweise unter Vorhalt eines Messers bedroht haben. Die Polizei setzte schließlich einen Taser ein, um den aggressiven Mann zu stoppen.

Passanten angeschrien und mit Messer bedroht

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 31-Jährige im Bereich des Schloßplatzes aus bislang nicht abschließend geklärter Motivlage mehrere Passanten angeschrien haben. Teilweise soll er ihnen dabei unter Vorhalt eines Messers mit den Worten „Kommt doch her!“ gedroht haben.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizeiinspektion Wittlich.

Polizei trifft vor Ort auf aggressiven Mann

Die Beamtinnen und Beamten trafen nach dem Notruf umgehend am Schloßplatz ein. Laut Polizei verhielt sich der 31-Jährige weiterhin aggressiv, befolgte keine Anweisungen und die Frage, ob er noch ein Messer bei sich trug, war zunächst ungeklärt.

Deshalb forderten die eingesetzten Kräfte den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe auf, sich auf den Boden zu legen.

Taser-Einsatz nach mehrfacher Warnung

Da der 31-Jährige auf diese klare Anweisung nicht reagierte, drohten ihm die Polizisten mehrfach den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgeräts, kurz DEIG, an – also eines sogenannten Tasers.

Nachdem der Mann auch daraufhin sein Verhalten nicht änderte, setzten die Beamten das Gerät ein. Der 31-Jährige ging getroffen zu Boden und wurde dort gesichert, gefesselt und durchsucht.

Messer zunächst nicht gefunden – später unter Bank entdeckt

Bei der ersten Durchsuchung fanden die Beamten das von Zeugen beschriebene Messer zunächst nicht. Unmittelbar danach wurde der Mann durch hinzugerufene Rettungssanitäter untersucht. Dabei wurden nach Polizeiangaben keine körperlichen Verletzungen festgestellt.

Anschließend wurde der 31-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bei der weiteren Suche am Tatort und im Nahbereich fanden die Polizeikräfte das Messer schließlich unter einer Bank in der Nähe. Es wurde sichergestellt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um ein übliches Taschen- oder Arbeitsmesser mit versenkbarer Klinge im Griff.

Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche Bedrohte

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zum Motiv des Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen oder möglicherweise von dem Mann bedrohte Personen, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926110 zu melden.