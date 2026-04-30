Saarland: Nach Unfall mit Pkw – 19-jähriger Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

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Ein Absperrband der Polizei an einem Einsatzort. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

HOMBURG – Am Mittwoch, den 29.4.2026, ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der L118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Wie die Polizei heute mitteilte, ist der 19-jährige Motorradfahrer heute im Krankenhaus verstorben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochabend auf der L118. Ein 21-jähriger Autofahrer wollte nach ersten Erkenntnissen einbiegen und übersah dabei offenbar den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Die L118 war für rund vier Stunden voll gesperrt.

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