Saarland: Nach Unfall mit Pkw – 19-jähriger Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

HOMBURG – Am Mittwoch, den 29.4.2026, ereignete sich gegen 20.30 Uhr auf der L118 (Robert-Bosch-Straße) zwischen Jägersburg und Homburg, in Höhe der Einmündung Steinbachstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Wie die Polizei heute mitteilte, ist der 19-jährige Motorradfahrer heute im Krankenhaus verstorben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochabend auf der L118. Ein 21-jähriger Autofahrer wollte nach ersten Erkenntnissen einbiegen und übersah dabei offenbar den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Die L118 war für rund vier Stunden voll gesperrt.