Update: Ein Toter nach Unfall mit Linienbus im Hunsrück – auch Kinder im Bus!

KASTELLAUN. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun gibt es weitere Informationen: Bei dem Zusammenstoß von zwei Autos und einem Linienbus ist am Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden leicht verletzt.

Linienbus mit 19 Menschen besetzt

Wie die Polizei in Simmern mitteilte, kam es gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 327 im Rhein-Hunsrück-Kreis zu dem schweren Unfall.

Beteiligt waren zwei Pkw sowie ein Linienbus. Der Bus war nach Polizeiangaben mit 19 Menschen besetzt – darunter auch Kinder.

Tote Person offenbar Insasse eines Autos

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei der tödlich verletzten Person um einen Insassen beziehungsweise eine Insassin eines der beteiligten Autos. Unter den im Bus befindlichen Personen wurden 7 Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

B327 weiterhin gesperrt

Die Bundesstraße 327 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Grund ist die laufende Unfallaufnahme.

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.