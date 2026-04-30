VG Trier-Land ehrt langjährige Schiedsfrau Liselotte Fohl – Ehrenmedaille des Landes verliehen

TRIER-LAND. Liselotte Fohl aus Zemmer-Schleidweiler hat die gebührende Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements erhalten. Im Rahmen einer Feierstunde im Kurfürstlichen Palais wurde ihr die Ehrenmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Bereits 2009 wurde sie vom Amtsgericht Trier zur Schiedsfrau für den Bezirk Kordel bestellt. Dieses Amt bekleidet sie bis zum heutigen Tag. Zudem ist sie Bezirksvorsitzende des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Frauen e.V., Bezirksvereinigung Trier. Von 1995 bis 2007 war Liselotte Fohl darüber hinaus als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Trier tätig.

In ihrer Heimatgemeinde ist sie seit 2011 bei den „Freiwilligen Helfern Schleidweiler“ aktiv. Diese Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger trifft sich regelmäßig, um verschiedene Projekte und Pflegearbeiten in Schleidweiler umzusetzen. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)