++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 22.05.26 ++

TRIER. Blitzer Region Trier: Unser täglicher Blitzerservice für die Region Trier – Luxemburg – Saarland. An folgenden Standorten nimmt die Polizei heute Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.

Blitzer am Freitag, 22 .05.2026:

▶ BLITZER DER POLIZEI TRIER:*

L49, Hetzerath

B53, Zell-Kaimt

A64, Igel

▶ BLITZER IN LUXEMBURG:

Mittags: Helmdange , route de Luxembourg

, route de Luxembourg Mittags: Hesperange , rue d’Itzig

, rue d’Itzig Mittags: Warken , rue de Welscheid

, rue de Welscheid Mittags: Weiler-La-Tour, rue de Hasse (Landesgrenze Rheinland-Pfalz)

▶ BLITZER IM SAA RLAND:*

BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Eppelborn

L 108, Ensheim

B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

* Die Polizeistationen in der Region weisen darauf hin, dass darüber hinaus auch an anderen Stellen unangekündigte Kontrollen erfolgen können.

▶ Blitzer-Karten:

▶ Neuigkeiten zu „Ampelblitzern“ in Trier

TÄGLICH INFORMIERT – BLITZER TRIER: DER LOKALO.DE BLITZERSERVICE

lokalo.de BLITZER-SERVICE! DAS ORIGINAL: Der tägliche Lokalo.de Blitzerservice am frühen Morgen – Immer täglich aktuell für die Region Trier-Luxemburg-Saarland

Die Konsequenzen des Rasens

Ob innerorts, außerorts oder auf der Autobahn – die Folgen von Geschwindigkeitsübertretungen können schwerwiegend sein. Hier eine Übersicht der rechtlichen Konsequenzen:

Bußgelder innerorts:

Überschreitung (innerorts) Bußgeld (Euro) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 30,00 € 0 nein 11 – 15 km/h 50,00 € 0 nein 16 – 20 km/h 70,00 € 0 nein 21 – 25 km/h 115,00 € 1 nein 26 – 30 km/h 180,00 € 1 (1 Monat)* 31 – 40 km/h 260,00 € 2 1 Monat 41 – 50 km/h 400,00 € 2 1 Monat 51 – 60 km/h 560,00 € 2 2 Monate 61 – 70 km/h 700,00 € 2 3 Monate über 70 km/h 800,00 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Bußgelder außerorts:

Überschreitung (außerorts) Bußgeld (Euro) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 20,00 € 0 nein 11 – 15 km/h 40,00 € 0 nein 16 – 20 km/h 60,00 € 0 nein 21 – 25 km/h 100,00 € 1 nein 26 – 30 km/h 150,00 € 1 (1 Monat)* 31 – 40 km/h 200,00 € 1 (1 Monat)* 41 – 50 km/h 320,00 € 2 1 Monat 51 – 60 km/h 480,00 € 2 1 Monat 61 – 70 km/h 600,00 € 2 2 Monate über 70 km/h 700,00 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Geblitzt worden? Wie es jetzt weiter geht!

Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Doch wie lange dauert es eigentlich, bis der Strafzettel im Briefkasten landet?

Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung erhält der Kfz-Halter in der Regel einen Bußgeldbescheid samt Blitzerfoto per Post. Die Zustellung dauert meist zwischen zwei und drei Wochen. Doch Vorsicht: Je nach Behörde, Zusteller und Art des Messgeräts kann es auch länger dauern.

Der Strafzettel selbst wird zwar schnell versendet, aber bis der Bußgeldbescheid eintrifft, können bis zu drei Monate vergehen. In Ausnahmefällen kann es sogar bis zu sechs Monate dauern!

Wer geblitzt wurde, sollte also Geduld haben und regelmäßig seinen Briefkasten checken.

Eine Verjährung beginnt zunächst mit Beendigung der ordnungswidrigen Handlung.