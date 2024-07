Neuer Ampel-Blitzer in Trier-Nord: Tiefbauarbeiten auf der Zurmaiener Straße

TRIER. Kommende Woche, am Montag, 29. Juli, beginnen in der Zurmaiener Straße auf Höhe der Einmündung Castelforte in der Mitte zwischen den Fahrbahnen Tiefbauarbeiten zur Errichtung eines weiteren Ampelblitzers. Die Säule wird anschließend im August errichtet.

Sie dient sowohl für Rotlichtmessungen, sobald sie entsprechend geeicht ist, wie auch für Geschwindigkeitsmessungen. Der Standort wurde ausgewählt, weil es bei den bisher dort mit mobilen Blitzern erfolgten Messungen eine sehr hohe Beanstandungsquote gab, teils deutlich über fünf Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer sind an dieser Stelle zu schnell unterwegs.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden im Bereich Ratio sechs mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag zwischen 1,7 und 10 Prozent aller Fahrzeuge. In dem Bereich sind rund 1000 Fahrzeuge pro Stunde unterwegs. Die Kreuzung erscheint seit Jahren in der Liste städtischer Unfallhäufungsstellen. Unter anderem Fußgänger, die von Trier-Nord zum Einkaufszentrum die Straße queren, sind daher auch besonders gefährdet.

Während der Tiefbauarbeiten wird die Fahrbahn stadtauswärts führend verengt. Die linke Spur ist täglich zwischen 6 und 15 Uhr gesperrt. Die Arbeiten sollen Ende der kommenden Woche beendet sein. (Quelle: Stadt Trier)