Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und ctt fordern Nachbesserungen bei Reformplänen

TRIER/WITTLICH/BERNKASTEL-KUES – Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und die cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt) appellieren an die Politik, die aktuellen Reformpläne zur Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung nachzubessern.

In ihrer jetzigen Form würden die vorgesehenen Maßnahmen die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser weiter belasten – in einer Zeit, in der Kliniken bereits vor erheblichen finanziellen, personellen und strukturellen Herausforderungen stehen.

„Stabile Krankenkassenbeiträge sind ein nachvollziehbares Ziel. Sie dürfen aber nicht dadurch erreicht werden, dass Krankenhäuser zusätzlich finanziell unter Druck geraten. Krankenhäuser wie unseres sichern verlässliche Versorgung in der Region – rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr. Dafür brauchen wir faire und planbare Rahmenbedingungen“, erläutert Jeannette Diederichs, kaufmännische Direktorin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich leistet an seinen Standorten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Menschen in der Region. Gerade in ländlich geprägten Räumen sind Krankenhäuser zentrale Bestandteile der Daseinsvorsorge – für Patientinnen und Patienten, Angehörige, Rettungsdienste, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie viele weitere Partner im Gesundheitswesen.

Schon heute stehen Krankenhäuser bundesweit unter erheblichem wirtschaftlichem Druck. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft verzeichneten im Jahr 2024 rund 75 Prozent der Krankenhäuser ein defizitäres Jahresergebnis. Gleichzeitig ist der Anteil der Krankenhausausgaben an den GKV-Leistungsausgaben in den vergangenen Jahren gesunken. Krankenhäuser sind damit nicht der zentrale Kostentreiber im Gesundheitswesen. Weitere finanzielle Einschnitte würden nicht abstrakte Strukturen treffen, sondern die Handlungsspielräume der Krankenhäuser vor Ort. Das betrifft Investitionen, Digitalisierung, moderne Versorgungsangebote und die Möglichkeit, gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeitenden langfristig zu sichern.

Besonders berücksichtigt werden muss aus Sicht der ctt die Situation freigemeinnütziger Träger. Sie verbinden Gemeinwohlorientierung mit wirtschaftlicher Verantwortung, können Defizite aber nicht dauerhaft über kommunale Haushalte ausgleichen. Gleichzeitig leisten freigemeinnützige Krankenhäuser einen wichtigen Beitrag für verlässliche Versorgung in den Regionen. „Als freigemeinnütziger Träger tragen wir Verantwortung für Patientinnen und Patienten, für unsere Mitarbeitenden und für die Gesundheitsversorgung vor Ort. Diese Verantwortung können Krankenhäuser nur wahrnehmen, wenn die Finanzierung die tatsächlichen Kosten der Versorgung angemessen berücksichtigt. Dazu gehört auch die verlässliche Refinanzierung tariflicher Personalkosten“, betont Ulrike Schnell, Geschäftsführerin der ctt.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und die ctt unterstützen notwendige Reformen im Gesundheitswesen. Diese müssen jedoch planbar, fair und versorgungssicher ausgestaltet werden. Eine zusätzliche finanzielle Belastung der Krankenhäuser würde den notwendigen Wandel nicht erleichtern, sondern die ohnehin knappen Spielräume für Weiterentwicklung weiter begrenzen. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich und die ctt appellieren daher an die Bundestagsabgeordneten der Region, sich in Berlin für deutliche Nachbesserungen einzusetzen. Erforderlich sind eine faire Lastenverteilung im Gesundheitssystem, die Berücksichtigung der besonderen Situation freigemeinnütziger Träger und eine verlässliche Finanzierung der Krankenhausversorgung. „Reformen sind richtig und notwendig. Aber sie müssen die Realität vor Ort berücksichtigen. Für die Menschen in unserer Region geht es um eine Krankenhausversorgung, auf die sie sich auch künftig verlassen können“, sagt Jeannette Diederichs, kaufmännische Direktorin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich.

Auf der Landingpage www.frei-gemeinnuetzig.de der Deutschen Krankenhausgesellschaft werden wichtigste Informationen rund um die geplanten Kürzungen, deren Folgen und die besondere Situation freigemeinnütziger Träger gegeben.

Hintergrundinformationen:

Die cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt) ist ein kirchlicher Träger von drei Krankenhäusern, einer Reha-Fachklinik, sechzehn Altenhilfeeinrichtungen, zwei medizinischen Versorgungszentren und einer Jugendhilfeeinrichtung. In drei Bundesländern betreibt unsere Trägerschaft mit den Fort- und Weiterbildungszentren insgesamt 26 Einrichtungen mit fast 4.000 Mitarbeitenden. Der Schwerpunkt unserer Standorte liegt in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Hauptsitz unserer Trägergesellschaft ist in Trier.

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich ist ein Schwerpunktkrankenhaus mit 540 Planbetten im stationären und teilstationären Bereich. Es sichert mit mehr als 1.400 Mitarbeitenden an den Standorten Bernkastel-Kues und Wittlich die medizinische Versorgung der Menschen in der Region. Mit einem breiten Spektrum an Fachrichtungen, einer rund um die Uhr verfügbaren Notfallversorgung sowie spezialisierten Versorgungsangeboten ist das Krankenhaus ein zentraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung im Landkreis Bernkastel-Wittlich und darüber hinaus. Ergänzend zu den bodengebundenen Rettungswachen an beiden Krankenhaus-standorten ist am Standort Wittlich die ADAC-Luftrettungsstation Christoph 10 ansässig.