Trier: Luxus-SUV spurlos verschwunden – Dreiste Täter klauen AMG G-Klasse in Feyen!

TRIER – Die Kriminalpolizei Trier steht vor den Ermittlungen zu einem professionell ausgeführten Autodiebstahl. In der Nacht von Dienstag, den 19. Mai, auf Mittwoch, den 20. Mai, entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochpreisiges Fahrzeug im Hirschkäferweg.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Mercedes G-Klasse AMG mit luxemburgischer Zulassung.

Gezielte Sabotage der Sicherheitstechnik

Nach den bisherigen Rekonstruktionen der Ermittler lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr eingrenzen. Die Täter gingen bei der Annäherung an das Wohnhaus äußerst planmäßig vor. Sie verdeckten zunächst die installierten Überwachungskameras des Gebäudes mit Mülltüten. Durch diese gezielte Sabotage verhinderten sie eine vorzeitige Entdeckung oder die Aufzeichnung von Videomaterial.

Flucht mit dem hochwertigen Geländewagen

Im Anschluss wendeten sich die Unbekannten dem in der Einfahrt geparkten Fahrzeug zu. Es gelang ihnen, den Mercedes AMG unbemerkt zu öffnen und zu starten. Die Täter flüchteten mit dem Geländewagen in eine bislang ungeklärte Richtung. Aufgrund des gezielten Vorgehens gegen die Überwachungstechnik prüft die Polizei nun auch Zusammenhänge mit ähnlichen Delikten der organisierten Fahrzeugkriminalität.

Kriminalpolizei Trier bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Die Suche nach dem auffälligen Geländewagen läuft auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei Trier bittet Anwohner und Zeugen um sachdienliche Hinweise. Wer im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Hirschkäferweg beobachtet hat, wird um Kontaktaufnahme gebeten. Auch Hinweise zu ungewöhnlichen Fahrzeugbewegungen nimmt die zuständige Dienststelle unter der Telefonnummer 0651 983-43390 entgegen.