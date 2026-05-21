Langfinger in Hotel und Blumengeschäft: Zwei Einbrüche in Trier und Waldrach

TRIER – Zwischen Dienstag, 19. Mai, 23 Uhr, und Mittwoch, 20. Mai, 5:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hotels in der Ruwerer Straße in Trier.

Die Täter entwendeten einen Tresor mitsamt Regalboden und flüchteten unerkannt.

In derselben Nacht, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Waldrach in der Hermeskeiler Straße über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Blumengeschäft. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Kasse und flüchteten unerkannt.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.