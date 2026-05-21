RLP: Frau nach Kollision zweier Autos an Kreuzung schwer verletzt

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Fotro: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

VORDERWEIDENTHAL. Am Mittwoch, 20.5.2026, kam es an der Erlenbacher Kreuzung (B427/L490) gegen 19.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKWs. Hierbei missachtete ein aus Richtung Erlenbach kommender 82-Jähriger die Vorfahrt eines aus Richtung Lauterschwan kommenden 33-Jährigen.

Die 58-jährige Beifahrerin des 82-jährigen Mannes erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (Quelle: Polizeidirektion Landau)

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