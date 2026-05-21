Update: Pfefferspray an Schule in Ehrang – sieben Verletzte ins Krankenhaus

An einer Trierer Schule wird Pfefferspray versprüht. Mehr als 80 Schüler und Schülerinnen werden untersucht. Mehrere müssen ins Krankenhaus.

0
Foto: Presseamt Stadt Trier

TRIER. Mindestens sieben Schülerinnen und Schüler sind durch den Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Trier-Ehrang, dem Friedrich-Spee-Gymnasium, verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr als 80 Schüler wurden an einer Sammelstelle der Schule erstversorgt, wie die Polizei mitteilte.

Das Reizgas sei am Donnerstagmorgen im Bereich eines Flures und Treppenhauses in dem Gymnasium in einem Trier Stadtteil versprüht worden. Der Tatverdächtige sei bislang unbekannt, hieß es. (Quelle: dpa)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.