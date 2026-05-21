Update: Pfefferspray an Schule in Ehrang – sieben Verletzte ins Krankenhaus

An einer Trierer Schule wird Pfefferspray versprüht. Mehr als 80 Schüler und Schülerinnen werden untersucht. Mehrere müssen ins Krankenhaus.

TRIER. Mindestens sieben Schülerinnen und Schüler sind durch den Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Trier-Ehrang, dem Friedrich-Spee-Gymnasium, verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr als 80 Schüler wurden an einer Sammelstelle der Schule erstversorgt, wie die Polizei mitteilte.

Das Reizgas sei am Donnerstagmorgen im Bereich eines Flures und Treppenhauses in dem Gymnasium in einem Trier Stadtteil versprüht worden. Der Tatverdächtige sei bislang unbekannt, hieß es. (Quelle: dpa)