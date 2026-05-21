Musikfest in Graach: Unbekannte klauen Umleitungsschilder

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Foto: Tim Brakemeier/dpa/Archivbild

GRAACH a. d. MOSEL. In der Zeit von Samstag, 16.5., auf Sonntag, 17.5.2026, wurden in der Ortschaft Graach zwei Verkehrsschilder mit der Aufschrift „Umleitung“ entwendet. Die Schilder waren im Rahmen einer Verkehrsführung anlässlich des Musikfestes an den Straßen Gestade/Moselstraße und Gestade/Müllerstraße aufgestellt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige auffällige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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