Freiwillige Feuerwehr Alf: Sebastian Münster zum stellvertretenden Wehrführer ernannt

ALF. Der seit längerem gewählte und bisher vorläufig bestellte stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Alf, Sebastian Münster, konnte nun durch Bürgermeister Jürgen Hoffmann seine endgültige Bestellung sowie die dazugehörige Ernennungsurkunde in Empfang nehmen.

Dies war erst jetzt möglich geworden, da Herr Münster nach zwischenzeitlich erfolgreicher Absolvierung des Gruppenführer-Lehrgangs beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz alle Ernennungsvoraussetzungen erfüllt.

Neben Bürgermeister Jürgen Hoffmann gratulierten auch Wehrleiter Markus Hensler und der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Alf, Thomas Steffens. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell/Mosel)