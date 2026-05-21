Update: Flammen schlugen aus Fenster – Wohnungsbrand in Heiligkreuz am späten Abend

TRIER. Wegen eines Wohnungsbrandes ist die Trierer Feuerwehr am späten Mittwochabend nach Heiligkreuz ausgerückt. In der Anton-Caspary-Straße hatten Anwohner gegen 23.15 Uhr den Notruf gewählt, weil aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses Flammen schlugen.

Die nach wenigen Minuten eintreffenden Feuerwehrleute brachten Bewohner des Hauses in Sicherheit, einige der insgesamt 12 Personen hatten bereits von sich aus das Mehrparteienhaus verlassen. Während des rund zweistündigen Einsatzes betreute der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr die Personen, die vorübergehend ihre Wohnungen verlassen mussten.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten im Innenangriff das Feuer und durchsuchten das gesamte Gebäude und die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, nach weiteren Personen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielt sich in dem Appartement allerdings niemand auf. Im Anschluss an die Brandbekämpfung belüftete die Feuerwehr das Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Das Appartement, in dem das Feuer ausgebrochen ist, ist nicht mehr bewohnbar, die übrigen Wohnungen können weiter genutzt werden. Die Höhe des Schadens ist unklar, die Polizei untersucht die Brandursache. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Trier und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte sowie der Polizei Trier. (Quelle: Stadt Trier/em)