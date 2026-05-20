++ Geldautomatensprengung in Luxemburg – Polizei warnt vor Anhaltern ++

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Foto: Police Grand-Ducale

EISCHEN. Am heutigen Mittwochmorgen wurde der Polizei gegen 3.30 Uhr eine versuchte Geldautomatensprengung in der Rue de Steinfort in Eischen (Habscht) gemeldet.

Die Polizei ist vor Ort. Das Zentrum von Eischen ist derzeit für den Verkehr gesperrt. Die Fahndung läuft.

Die Polizei bittet, keine Anhalter im Raum Steinfort und ihn der Region mitzunehmen. Ersten Informationen zufolge bewegen sich die zwei Täter möglicherweise auf dunkelfarbigen Scootern/Motorrädern.

Verdächtige Personen sowie Hinweise in diesem Zusammenhang sollen umgehend der Notrufnummer 113 gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)

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