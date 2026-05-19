++ Region: Nach Regentagen wird es sommerlich – Freitag bis 29 Grad ++

Nach Schauern und teils auch Starkregen kommen sommerliche Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

OFFENBACH. Nach Regentagen kommen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenende hin sommerliche Temperaturen. Heute gibt es zum Abend hin zunehmend Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es regnerisch. Vereinzelt sind den Meteorologen zufolge auch Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Am Donnerstag werden die Temperaturen dann sommerlicher. Nach vereinzeltem Regen soll es im Laufe des Tages zunehmend sonniger werden bei Höchsttemperaturen bis zu 25 Grad. Am Freitag soll es dann noch wärmer werden bei bis zu 29 Grad. (Quelle: dpa)