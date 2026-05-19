Alkoholfahrt auf B50: PKW landet auf Dach in Straßengraben – Fahrerin ins Krankenhaus

BERNKASTEL-KUES. In der zurückliegenden Nacht kam der PKW einer 57-jährigen Fahrerin gegen 0.20 Uhr im Bereich der B50 auf dem Gefällstück zwischen Platten und dem Kreisverkehr bei der Zeltinger Brücke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei der Fahrerin bemerkt, weshalb zudem eine Blutentnahme erfolgte. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)