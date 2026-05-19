RLP: Hotelbrand in der Nacht – 50 Menschen evakuiert – drei Personen mit Rauchvergiftung

In der Nacht brannte es in einem Hotel in Mainz. Es gibt Verletzte, zudem kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

MAINZ. In einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof hat es in der Nacht gebrannt. Rund 50 Menschen wurden evakuiert, wie die Feuerwehr berichtete. Bereits beim Eintreffen sei starker Rauch aus dem Gebäude ausgetreten und die Lobby sei deutlich verraucht gewesen.

Bei drei Menschen wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt – sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Alle 50 Menschen, die sich im Gebäude befanden, wurden evakuiert und zeitweise in einem Linienbus untergebracht. Am frühen Morgen konnten sie wieder in das Gebäude zurück. Sieben Zimmer sind laut Feuerwehr unbewohnbar, die dort untergebrachten Gäste wurden auf andere Zimmer verteilt. Im Bereich um den Bahnhofsplatz, die Kaiserstraße und die Schottstraße kommt es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der öffentliche Nahverkehr fährt allerdings ohne Einschränkungen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. (Quelle: dpa)