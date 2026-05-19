Mehrere Kreditkarten sichergestellt: Diebstähle aus Fahrzeugen und Suff-Fahrt in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sowie einen Unfall unter Alkoholeinfluss im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 18.5.2026 wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug in Junglinster gemeldet, bei dem ein Fahrer gegen einen Sicherungskasten gefahren sei. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Fahrer antreffen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei ihm feststellen. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel in den frühen Morgenstunden des 19.5.2026 in ein Fahrzeug in der Rue de Fail in Niederfeulen, bei dem ersten Informationen nach ein Täter ins Innere gelangte und dieses durchwühlte. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am gleichen Morgen wurde in der Rue de Welscheid in Warken ein Mann gemeldet, der an mehrere Fahrzeugtüren klinken würde. Er wurde dabei von einem der Bewohner gestört und flüchtete. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung stellen. Bei einer Körperdurchsuchung konnte unter anderem ein Mobiltelefon und mehrere Kreditkarten aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)