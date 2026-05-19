Auffahrunfall in Wittlich: 25-jähriger Verletzter ins Krankenhaus

0
Gesundheitsminister Hoch ist zuversichtlich für den Erhalt der Standorte. Foto: Hannes P. Albert / dpa / Archiv

WITTLICH. Am 18.5.2026, gegen 20.48 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich. Hier kollidierte er aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 23-jährigen Fahrzeugführers.

Dieser stammte ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet und musste verkehrsbedingt beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände seine Geschwindigkeit reduzieren. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.