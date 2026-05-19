Auffahrunfall in Wittlich: 25-jähriger Verletzter ins Krankenhaus

WITTLICH. Am 18.5.2026, gegen 20.48 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich. Hier kollidierte er aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 23-jährigen Fahrzeugführers.

Dieser stammte ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet und musste verkehrsbedingt beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände seine Geschwindigkeit reduzieren. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)