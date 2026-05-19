Sommersaison im Trierer SüdBad startet am Pfingstwochenende

TRIER. Die Sommersaison des SüdBades an den Weihern beginnt am 23. Mai 2026. „Die Wassertemperaturen sind aktuell noch etwas kühl, da das Wasser im SüdBad allein durch Sonnenkraft erwärmt wird. Wir wollen dennoch unseren SüdBad-Fans die Möglichkeit geben, während des warmen Pfingstwochenendes das Freibad im Trierer Süden zu nutzen“, erklärt Thomas Bohn, Gruppenleiter Bäderbetriebe.

Zunächst hat das Bad außerhalb der Ferien Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Samstag, Sonntag und an Feiertagen öffnet das Bad von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien sind an den Wochentagen längere Öffnungszeiten (10 bis 20 Uhr) möglich.

Die Eintrittspreise gelten analog zum Nordbad: Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), eine 10er-Karte kostet für Erwachse 44 Euro (ermäßigt 24 Euro) und eine Saisonkarte liegt bei 150 Euro (ermäßigt 100 Euro). Weitere Infos zum SuedBad finden interessierte Schwimmer:innen unter www.swt.de/suedbad.

Im NordBad konnten die Stadtwerke bereits annähernd 10.000 Gäste begrüßen. Das Bad hatte bereits am 18. April die Freibadsaison eröffnet. (Quelle: SWT)