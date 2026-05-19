Tiefpunkt erreicht: So viele Selbstständige sind besorgt über eigene Zukunft

Die geschäftliche Lage wird für viele Selbstständige und Kleinstunternehmen schlechter, ergibt eine Umfrage des Ifo-Instituts. Die Wirtschaftsforscher sprechen von einem Tiefststand.

MÜNCHEN. Jeder Fünfte der selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ist laut einer Umfrage des Ifo-Instituts besorgt um die eigene wirtschaftliche Zukunft. 20,6 Prozent der Selbstständigen machte sich im April demnach Sorgen um die Existenz ihres Geschäfts.

In der Gesamtwirtschaft habe das nur auf 8,1 Prozent der befragten Geschäftsleute und Unternehmen zugetroffen, teilte das Institut in München mit „Die Kombination aus Auftragsmangel und wachsender Unsicherheit belastet die Selbstständigen zunehmend“, sagte die Ifo-Fachreferentin Katrin Demmelhuber laut Mitteilung. Etwas weniger als die Hälfte (48,4 Prozent) der befragten Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen mit weniger als neun Angestellten habe über einen Mangel an Aufträgen im April berichtet. Damit hat sich ihre Lage seit der Umfrage im Januar (46,6 Prozent) etwas verschlechtert.

Geschäftsklima geringer denn je

Das Geschäftsklima verschlechterte sich laut der Ifo-Umfrage unter Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen deutlich: Nach minus 20,8 Punkten im März liegt der Index im April demnach bei minus 29,9 Punkten. Damit sei ein Tiefpunkt erreicht worden. Auch die Umfragergebnisse zur Einschätzung der aktuellen Lage sowie ihrer Erwartungen gingen deutlich zurück. (Quelle: dpa)