RLP: 33-jähriger Autofahrer stirbt nach Frontal-Crash mit Lkw

STEIN-NEUKIRCH/RENNEROD – Am heutigen Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße B54 ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang.

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer war aus Richtung Siegen kommend in Fahrtrichtung Rennerod unterwegs. Zwischen Stein-Neukirch und dem Siegerlandflughafen setzte er zum Überholen eines Lastwagens an. Dabei übersah er ein entgegenkommenden Lkw.

Kettenreaktion erfasst weiteren Unfallbeteiligten

Trotz sofortiger Reaktionen kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen dem Pkw und dem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lastwagen abgewiesen und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit einem zweiten Pkw. Für den 33-jährigen Unfallverursacher kam jede medizinische Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Die beiden anderen Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Polizei bittet überholten LKW-Fahrer um Mithilfe

Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. Die Polizei Westerburg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten dringend nach dem Fahrer des Lastwagens, der ursprünglich überholt wurde. Dieser setzte seine Fahrt fort und wird gebeten, sich als wichtiger Zeuge zu melden.