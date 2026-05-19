++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Diesel und Benzin springen hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 20.05.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 20.05.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Kraftstoffe Diesel und Super 95 gehen ab Mitternacht hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht im Preis um 7,5 Cent hoch, und kostet am Mittwoch dann 1,890 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin steigt um 3 Cent, und der Liter kostet am Mittwoch weiter 1,854 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,933 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu