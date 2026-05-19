Messerstiche in gemeinsamer Wohnung: 52-Jährige stirbt – Ehemann unter Verdacht!

PIRMASENS. Tödliches Gewaltverbrechen in der Pfalz: Eine 52-jährige Frau ist in Pirmasens nach mehreren Messerstichen gestorben. Die Polizei nahm ihren 43-jährigen Ehemann in Tatortnähe fest. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Tödliche Messerattacke in gemeinsamer Wohnung

In Pirmasens ist eine 52-jährige Frau nach mehreren Messerstichen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz soll ihr 43-jähriger Ehemann ihr am 18. Mai 2026 in der gemeinsamen Wohnung in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt haben.

Die Tat ereignete sich demnach am späten Vormittag.

Frau stirbt an Blutverlust

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion starb die Frau an Blutverlust bei akutem Herzkreislaufversagen.

Der Tatverdächtige wurde laut Polizei in Tatortnähe festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft gegen den 43-Jährigen an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach Angaben der Polizei machte der Verdächtige von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.