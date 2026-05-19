Fast 50 Prozent weniger Kosten: Serrig stellt Straßenlampen auf LED um

SERRIG. Moderne Beleuchtung, weniger Energieverbrauch und mehr Sicherheit: Die Ortsgemeinde Serrig hat ihre komplette Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet. Insgesamt wurden 113 neue LED-Leuchten installiert – unterstützt wurde die Maßnahme von Westenergie.

Serrig setzt bei Straßenbeleuchtung auf LED

Die Ortsgemeinde Serrig hat im Zuge der Energiewende ihre gesamte Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik umgerüstet. Die Maßnahme wurde vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt.

Insgesamt sorgen nun 113 neue LED-Leuchten für eine energieeffizientere und umweltfreundlichere Beleuchtung im Ort.

Knapp 50 Prozent weniger Beleuchtungskosten erwartet

Durch die Umrüstung rechnet die Gemeinde mit einer deutlichen Entlastung bei den Energiekosten. Nach Angaben von Westenergie sollen die bisherigen Beleuchtungskosten um knapp 50 Prozent sinken.

Damit verbindet Serrig Klimaschutz, moderne Infrastruktur und finanzielle Einsparungen für die Kommune.

Hallmanns: „Wichtiger Baustein für kommunale Klimaschutzziele“

Ortsbürgermeisterin Vanessa Hallmanns betonte die Bedeutung der Umrüstung für die Gemeinde.

„Die Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer kommunalen Klimaschutzziele. Gleichzeitig erhöhen wir durch die bessere Ausleuchtung die Verkehrs- und Fußgängersicherheit“, so Hallmanns.

Westenergie unterstützt Kommunen bei Energieeffizienz

Auch Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem hob die Bedeutung solcher Maßnahmen hervor.

„Wir als Westenergie unterstützen als Partner die Kommunen bei der Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen. Davon profitieren sowohl die Kommunen als auch die Umwelt“, erklärte Nathem.