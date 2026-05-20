Luxemburg: Kampf gegen Drogenkriminalität – Fast 100 Festnahmen seit Januar

LUXEMBURG – Seit Anfang 2026 hat die Polizei in Luxenburg fast 100 mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und sie alle einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die meisten dieser Verdächtigen wurden in Luxemburg-Stadt gefasst.

Zum Vergleich: Im Jahr 2025 wurden insgesamt 216 mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. 192 von ihnen wurden auf frischer Tat ertappt, die übrigen 24 wurden aufgrund von Haftbefehlen verhaftet.

Die Bekämpfung der Drogenkriminalität hat für die großherzogliche Polizei weiterhin höchste Priorität. Operativ verstärkt sie ihre sichtbare und abschreckende Präsenz in Gebieten, die als sensibel und für den Drogenhandel günstig gelten, und setzt zudem auf gezielte Kontrollen und Operationen, um Kriminelle auf frischer Tat zu ertappen.

Verlängerung der Öffnungszeiten der Polizeistation Ville-Haute

Die großherzogliche Polizei hat ab 1. Mai die Öffnungszeiten der Polizeiwache Ville-Haute in Luxemburg-Stadt erweitert . Die Wache in der Rue du Fossé, die zur Hauptstadtregion gehört, ist nun rund um die Uhr besetzt. Diese Erweiterung erfolgte im Rahmen einer Strategie zur Erhöhung der sichtbaren Polizeipräsenz an strategischen Standorten.

Die Öffnungszeiten der Polizeistation Gare/Hollerich wurden bereits Ende 2024 verlängert, ebenfalls mit dem Ziel, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und Zwischenfälle zu verhindern.