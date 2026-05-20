B421: Schwerer Unfall mit vier Verletzten – Person von Feuerwehr aus PKW gerettet

DAUN. Am 19.5.2026 wurde die Feuerwehr Daun um 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B421 Fahrtrichtung Dockweiler im Bereich der Kreuzung L68 nach Steinborn alarmiert. Zunächst war bei Alarmierung die genaue Lage noch unklar.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass im Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert waren, wobei eines der Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls durch den angrenzenden Zaun auf das Gelände der Kaserne geschleudert wurde. In jedem der beiden Fahrzeuge saßen zum Zeitpunkt des Unfalls jeweils zwei Personen.

Drei der Personen waren lediglich leicht verletzt und konnten das Fahrzeug verlassen und vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei der vierten Person war eine patientenschonende Rettung aus dem Fahrzeug nötig, um mögliche weitere Verletzungen zu verhindern.

Hierzu wurde die B-Säule des Fahrzeuges von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt, so dass die Person anschließend seitlich aus dem Fahrzeug geholt werden konnte.

Neben der Feuerwehr, der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der Rettungshubschrauber Christoph 10 aus Wittlich an der Einsatzstelle. (Quelle: Feuerwehr Daun)