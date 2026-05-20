Rastanlage Eifel: Klein-LKW mit Keksen um 80 Prozent (!) überladen

NIEDERÖFFLINGEN. Am gestrigen Dienstag wurde von den Beamten der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier auf der A1 auf der Tank- und Rastanlage Eifel bei Niederöfflingen ein Klein-LKW mit zulässigem Gesamtgewicht von maximal 3.500 Kg gestoppt, dessen tatsächliches Gesamtgewicht jedoch weitaus höher bei 6.400 Kg lag.

Dies bedeutete in diesem Fall eine Überladung von über 80 %. Dieser war mit Keksen beladen. Auch hier wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Ein Teil der Kekse soll am heutigen Mittwoch umgeladen werden. Der Fahrer dürfte in diesem Falle ebenfalls ein empfindliches Bußgeld erhalten und auch für das Unternehmen wird es nicht billig. Denn auch hier wird ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)