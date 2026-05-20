RLP: Großer Feuerwehreinsatz bei Sofa-Brand in Hochhaus

Ein Sofa auf einem Balkon im neunten Stock eines Mainzer Hochhauses gerät in Brand. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Kräften zur Stelle – verletzt wird niemand.

MAINZ. Am heutigen Mittwochmorgen erreichte die Integrierte Leitstelle Mainz gegen 7.00 Uhr über den Notruf 112 die Meldung, dass aus einer Wohnung in der Elsa-Brändström-Straße Rauch dringe. Da es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Hochhaus handelt, wurde ein erhöhter Kräfteansatz von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle gab die Bewohnerin an, dass ein Sofa in ihrer Wohnung im 9. Obergeschoss brenne. Dies konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigt werden. Ein Trupp kontrollierte die Wohnung unter schwerem Atemschutz und konnte das brennende Sofa auf dem Balkon schnell löschen. Da durch das Feuer auch Rauch in die Wohnung gezogen war, wurde diese anschließend belüftet.

Die Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Im Laufe des Einsatzes kam es zu Einschränkungen im ÖPNV.

Aufgrund der hohen Anzahl an Personen in diesen Gebäuden werden bei Brandeinsätzen in Hochhäusern in Mainz automatisch mehr Einsatzkräfte und Fahrzeuge alarmiert. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen von Rettungsdienst und Polizei sowie der Feuerwehr beider Wachen der Berufsfeuerwehr und der Einheiten Gonsenheim und Finthen im Einsatz. (Quelle: Feuerwehr Mainz, dpa)