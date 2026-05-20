Traktor-Transport auf A1: Ladung schlecht gesichert – Ausnahmegenehmigung missachtet

SALMTAL. Am Dienstagnachmittag stoppten die Beamten der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier auf der A1 bei Salmtal einen slowenischen Fahrzeug-Transport, welcher mit zwei überbreiten Traktoren auf dem Weg von Mannheim nach Belgien war.

Bei der Überprüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung wurde festgestellt, dass das Unternehmen vor kurzem erst die Kennzeichen des Gespanns getauscht hatte, dies aber nicht in der Ausnahmegenehmigung hatte ändern lassen. Zudem wich der Transport vom vorgeschriebenen und genehmigten Fahrweg ab und dies nur, weil das Unternehmen einen Stau auf der A3 umfahren wollte, um Geld und vor allem Zeit zu sparen. Beide Abweichungen führten dazu, dass die vorgelegten Ausnahmegenehmigungen ihre Gültigkeit verloren und die Weiterfahrt vorerst untersagt wurde.

Aber auch die Ladungssicherung der beiden Traktoren entsprach nicht den Vorschriften und sie mussten vom Fahrer neu gesichert werden. Erst nach Vorlage einer angepassten, neuen und gültigen Ausnahmegenehmigung wird die Weiterfahrt gestattet. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Das gegen das Unternehmen eingeleitete Verfahren, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann, beinhaltet unter Umständen einen Verlust im vierstelligen Euro-Bereich. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)