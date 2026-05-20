Neun Tonnen zu viel: Polizei Trier stoppt völlig überladene Holztransporte

LONGKAMP. Bereits am Montagmorgen stoppten Beamte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) Mainz und der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier einen belgischen Langholztransport, der erst am vergangenen Freitag auf der B50 bei Longkamp knapp 12 Tonnen zu viel Holz geladen hatte.

Bei einer erneuten Verwiegung mittels polizeieigener Radlastwaage wurde diesmal ein Gesamtgewicht von 48 Tonnen festgestellt und somit wiederum eine Überladung von 20 %. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Neben dem hier üblichen Bußgeld für den Fahrer und der Einleitung eines Verfahrens gegen das Unternehmen, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann, werden weiterführende Maßnahmen hinsichtlich einer möglichen Einziehung der erforderlichen Ausnahmegenehmigungen geprüft.

Am Dienstagmorgen stoppten die Beamten einen weiteren überladenen deutschen Holztransport in Morbach auf dem Weg zum Sägewerk. Der mit Tannenstämmen beladene Holztransport brachte in diesem Fall ein Gesamtgewicht von über 49 Tonnen und somit über 22 % zu viel auf die Waage. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Erlaubt waren in beiden Fällen jeweils lediglich 40 Tonnen Gesamtgewicht. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)