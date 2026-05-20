Kasse gestohlen: Einbrüche und Promille-Fahrt in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 20.5.2026, gegen 4.20 Uhr, wurde ein Fahrzeug auf dem CR309 in Watrange gemeldet, das inmitten der Fahrbahn stehen würde. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte das Fahrzeug vor Ort antreffen. Bei der Kontrolle des Fahrers konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 19.5.2026 in den Keller eines Einfamilienhauses in der Rue d’Itzig in Hesperange, bei dem ersten Informationen nach ein bislang unbekannter Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte und versuchte, von dort aus ins Haus einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang.

In den frühen Morgenstunden des 20.5.2026 wurde ein Einbruch in ein Schulgebäude in der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und eine Kasse entwendete.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)