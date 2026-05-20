Konzer Tafel am neuen Standort eingeweiht

KONZ – Seit Ende April befindet sich die Tafel Konz an ihrer neuen Adresse in der Roscheider Straße 2. Zur offiziellen Einweihung der Räumlichkeiten in dieser Woche brachte Bürgermeister Guido Wacht einen Förderbescheid über 5.000 Euro mit.

Diesen Zuschuss als Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Einrichtung hatten die städtischen Gremien bereits im vergangenen Jahr beschlossen.

Die Tafel Konz versorgt pro Öffnungstermin rund 100 Haushalte mit Lebensmitteln. Einmal in der Woche, mittwochs von 9.00 bis 10.30 Uhr, ist Ausgabe. Die benötigten Waren erhält die Tafel überwiegend von Supermärkten. Darüber hinaus engagieren sich Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen wie der Rotary Club mit Spenden und tragen so wesentlich zum Angebot bei. Auf diese Weise können nicht nur Bedürftige mit günstigen Lebensmitteln versorgt werden, sondern auch Lebensmittel gerettet werden.

Die neuen Räumlichkeiten waren in den vergangenen Monaten von einer Tochter der Saar-Mosel Werke, der Gesellschaft für kommunale Immobilien Konz mbH (GKI), erworben und als neuer Vermieter gezielt für die Anforderungen der Tafel hergerichtet worden. Die Gebäudemodule, die zuvor als Flüchtlingsunterkunft dienten, bieten nun geeignete Flächen zum Sortieren und Lagern der Lebensmittel sowie Büro- und Küchenbereiche.