Sportlicher Samstag in Trier: Busumleitungen, Sperrungen und Shuttlebusse

TRIER – Alle Sportfans in Trier freuen sich auf zwei besondere Highlights am kommenden Samstag, 23. Mai: Eintracht Trier trifft im Endspiel um den Fußball-Rheinlandpokal um 13.30 Uhr im Moselstadion auf die TuS Koblenz, während die VET-Concept Gladiators im Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Basketball-Meisterschaft um 14.30 Uhr in der SWT Arena den FC Bayern München empfangen.

Wegen des Pokalfinales zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz am Samstag, 23. Mai 2026, um 13:30 Uhr kommt es zu Einschränkungen im Stadtbus-Verkehr infolge von Sperrungen im Bereich des Hauptbahnhofs sowie zu Umleitungen einiger Buslinien.

Eine Stunde später beginnt das Play-off-Viertelfinal-Spiel der VET-CONCEPT Gladiators Trier gegen den FC Bayern in der SWT-Arena.

Gesperrte Straßen

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, den Bereich der Veranstaltungen möglichst großräumig zu umfahren und die zusätzlich angeordneten Park- und Halteverbote zu beachten. Am Samstag gelten ab 9.30 Uhr folgende Regelungen in der unmittelbaren Umgebung des Moselstadions: Die Zeughausstraße ist zwischen den Einmündungen der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Engelstraße gesperrt. Gleichfalls gesperrt ist die Straße Am Stadion. Das Maarviertel bleibt für die Anwohnerinnen und Anwohner mit gewissen Einschränkungen erreichbar, unter anderem über die Alte Zurmaiener Straße.

Kostenlose Busshuttles zum Moselstadion und zur SWT-Arena

Die Stadtwerke Trier richten kostenlose Shuttlebusse zwischen Hauptbahnhof und Moselstadion ein, um den Parksuchverkehr in Trier-Nord zu entlasten. Die Shuttles für Fußballfans fahren ab 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr im 15-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof über Theodor-Heuss-Allee, Porta Nigra und Maarstraße zum Moselstadion. Nach dem Spiel fahren die Busse ab 15:12 Uhr bis 16:57 Uhr ebenfalls im 15-Minuten-Takt von der Ersatzhaltestelle Moselstadion über die Haltestelle Porta Nigra in der Christophstraße zurück zum Hauptbahnhof.

Einen zweiten, ebenfalls kostenlosen Shuttleverkehr für Basketballfans richten die Stadtwerke Trier vom SWT-Ladepark in Trier-Nord zur SWT-Arena ein. Die Shuttles fahren ab 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr im 15-Minuten-Takt vom SWT-Ladepark in der Ruwerer Straße über die Haltestellen Handwerkskammer, Rudolf-Diesel-Straße Nord und P+R Trier-Nord zur SWT-Arena.

Nach dem Spiel fahren die Shuttlebusse ab 16:35 Uhr bis 19:05 Uhr auch im 15-Minuten-Takt über Nells Park, P+R Trier-Nord, Rudolf-Diesel-Straße Nord, Handwerkskammer zum SWT-Ladepark in Trier-Nord. Die Einfahrt zum Parkplatz befindet sich neben der Zufahrt zum SWT-Ladepark auf dem Gelände Ruwerer Straße 12. Das Parken dort ist gratis. Die Stadtwerke bitten Parkplatzsuchende darum, die Ladesäulen im SWT-Ladepark für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs freizuhalten und die Fahrwege der Shuttlebusse nicht zuzuparken.

Die Fahrpläne der Shuttlebusse ist auf www.swt.de veröffentlicht.

Im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr gelten aufgrund von geplanten Fanmärschen folgende Einschränkungen für die Stadtbusse:

Die Linien 76 und 86 werden eingestellt. Die Busse warten während der Sperrungen an den Haltestellen Nells Park und Trier-Galerie darauf, den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Abfahrt um 9:59 Uhr ab Waldrach endet an der Haltestelle Nells Park und beginnt um 10:56 Uhr wieder in Richtung Morscheid.

Die Busse warten während der Sperrungen an den Haltestellen Nells Park und Trier-Galerie darauf, den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Abfahrt um 9:59 Uhr ab Waldrach endet an der Haltestelle Nells Park und beginnt um 10:56 Uhr wieder in Richtung Morscheid. Die Linien 73 und 83 werden ab der Porta Nigra über Balduinsbrunnen, Balduinstraße, Gartenfeld und Güterstraße zur Haltestelle Schönbornstraße geleitet und fahren weiter über die Domänenstraße und Im Avelertal in Richtung Weidengraben/Filsch. In Richtung Innenstadt fahren die Linien 73 und 83 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Alle Haltestellen entlang der Strecke werden angefahren.

werden ab der Porta Nigra über Balduinsbrunnen, Balduinstraße, Gartenfeld und Güterstraße zur Haltestelle Schönbornstraße geleitet und fahren weiter über die Domänenstraße und Im Avelertal in Richtung Weidengraben/Filsch. In Richtung Innenstadt fahren die Linien 73 und 83 die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Alle Haltestellen entlang der Strecke werden angefahren. Die Linie 81 wird in beiden Richtungen zwischen der Haltestelle Porta Nigra und Weberbach über den Balduinsbrunnen geleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren.

wird in beiden Richtungen zwischen der Haltestelle Porta Nigra und Weberbach über den Balduinsbrunnen geleitet. Alle Haltestellen entlang der Umleitungsstrecke werden angefahren. Die Linien 84, 85 und 88 enden in Richtung Innenstadt an der Haltestelle SWT Stadtwerke Trier in der Ostallee. Sie beginnen in Richtung Tarforst, Feyen und Bonerath/Pluwig ab der Haltestelle Balduinsbrunnen und werden über die Weberbach umgeleitet.

enden in Richtung Innenstadt an der Haltestelle SWT Stadtwerke Trier in der Ostallee. Sie beginnen in Richtung Tarforst, Feyen und Bonerath/Pluwig ab der Haltestelle Balduinsbrunnen und werden über die Weberbach umgeleitet. Die Linien 82, 87 und 89 sind von den Sperrungen nicht betroffen. Fahrgäste müssen jedoch mit Verspätungen rechnen.

sind von den Sperrungen nicht betroffen. Fahrgäste müssen jedoch mit Verspätungen rechnen. Eine Übersichtsgrafik der Umleitungen rund um den Hauptbahnhof ist auf www.swt.de veröffentlicht.

Ganztägig fahren die Busse der Linie 80 in Richtung Trier-Nord bis zur Haltestelle Porta Nigra in der Simeonstraße. Hier endet die Linie 80 und beginnt in Richtung Trier-West. Die Haltestellen der Linie 80 ab Nordallee bis Wilhelm-Leuschner-Straße sind am Samstag in beiden Richtungen aufgehoben.

Bei Fragen zu den Busumleitungen und den Shuttlebussen steht das Team im Stadtbus-Center persönlich in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717 2737 zur Verfügung.