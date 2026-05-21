RLP: Fünf Verletzte bei Autobahnunfall, drei davon schwer – zwei LKW beteiligt

LAUDERT. Am Mittwoch, den 20.5.2026, ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf der A61 bei Laudert im Rhein-Hunsrück-Kreis ein schwerer Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten zur Unfallzeit ein Sattelzug, ein Transporter, ein PKW und ein weiterer Sattelzug die rechte Fahrspur der A61 in Richtung Norden (Koblenz) befahren.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der PKW auf den Transporter auf und schob diesen auf den Auflieger des vorausfahrenden Sattelzuges. Im Anschluss fuhr der am Schluss der Kolonne folgende Sattelzug auf die drei verunfallten Fahrzeuge auf. Hierdurch wurden fünf Personen verletzt, davon drei schwer-, und zwei leichtverletzt. Glücklicherweise schwebt aktuell keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Der Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen.

Die A61 wurde in Fahrtrichtung Norden gesperrt und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Laudert abgeleitet. Die Unfallaufnahme und die Bergung der beteiligten Fahrzeuge konnte gegen 4.15 Uhr abgeschlossen werden. Seither ist wieder eine Fahrspur in Fahrtrichtung freigegeben. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)