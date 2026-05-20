Konz: Unfall in der Granastraße – 11-jähriges Kind auf Gehweg von PKW erfasst.

KONZ – Die Polizeiinspektion ermittelt aktuell nach einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Mittwochnachmittag in Konz ereignet hat.

Gegen 15:15 Uhr kam es in der Granastraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Das 11-jährige Kind trug bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen davon. Die beteiligte Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Kollision beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Das 11-jährige Kind war zu diesem Zeitpunkt auf dem rechtsseitigen Gehweg der Granastraße in Fahrtrichtung Schillerstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 24 beabsichtigte eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin, aus einer dortigen Grundstücksausfahrt auf die Straße einzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin den herannahenden Elfjährigen auf dem Bürgersteig, sodass es unglücklicherweise zur Kollision kam.

Leicht verletztes Kind an der Unfallstelle zurückgelassen

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich Schürfwunden am Knie sowie am Ellenbogen zu. Nach Angaben der Polizei hielt die Autofahrerin unmittelbar nach dem Vorfall kurz an. Sie erkundigte sich an der Unfallörtlichkeit nach dem Befinden des verletzten Kindes. Doch statt den Vorfall ordnungsgemäß zu melden, setzte sie ihre Fahrt fort. Sie verließ die Granastraße, ohne die zuständige Polizeiwache zu kontaktieren.

Ermittler bitten Zeugen um sachdienliche Hinweise

Die Polizei führt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht. Da über das Fahrzeug und die Identität der Fahrerin noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, sind die Beamten auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Personen, die den Unfall am Mittwochnachmittag im Bereich der Granastraße beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.