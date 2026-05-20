Trier: Wohnungsbrand im Schammat – Feuerwehr im Einsatz

TRIER – Wie die Leitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-Süd zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier.

Grund für den Einsatz, „Im Schammat“ ist ein gemeldeter Wohnungsbrand. Durch angebranntes Essen kam es laut Einsatzleitstelle zu einem Küchenbrand.

Zwei Personen sind ersten Berichten nach bei dem Brand verletzt worden.

Im Einsatz, der um 19.03 Uhr begann, sind 25 Kräfte vom Löschzug 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr, das DRK Ehrang und die Polizei.

Wir berichten nach.