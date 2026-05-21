Feuerwehr Schauren: Udo Schmitz zum neuen stellvertretenden Wehrführer gewählt

SCHAUREN. Die Mannschaft der Feuerwehr Schauren hatte sich auf Einladung von Bürgermeister Jürgen Hoffmann versammelt um einen neuen stellvertretenden Wehrführer zu wählen. Die Wahl war notwendig geworden, da der bisherige Stellvertreter Christopher Treis auf eigenen Wusch aus dem Amt ausgeschieden ist.

In der Wahlversammlung konnte Udo Schmitz zum neuen stellvertretenden Wehrführer gewählt werden. Da bei Herrn Schmitz die notwendigen Ausbildungen bereits vorlagen, konnte Bürgermeister Jürgen Hoffmann Herrn Schmitz endgültig bestellen und ernennen. Es gratulierten zudem der Wehrführer Patrick Henrici und der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Zell (Mosel), Johannes Fuchs. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell/Mosel)