Überfall mit Handyklau, Randalierer im Krankenhaus und Fahrerfluchten in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Überfall sowie zwei Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht im Großherzogtum.

In der zurückliegenden Nacht wurde der Polizei gegen 1.00 Uhr ein Überfall in der Rue Dominique Lang in Düdelingen gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Mann von drei Tätern das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet bekam. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Nachmittag des 20.5.2026 wurden zwei randalierende und womöglich stark alkoholisierte Männer in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Luxemburg-Stadt gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte beide Personen antreffen. Diese wollten sich jedoch nicht beruhigen lassen und widersetzten sich den Anweisungen der Polizeibeamten, so dass entschieden wurde, sie zwecks Ausnüchterung nach ärztlicher Untersuchung im Arrest unterzubringen.

In der Nacht vom 1.5. auf den 2.5.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rue de Windhof in Koerich, bei dem ein Fahrzeug gegen einen Leuchtmast fuhr und diesen beschädigte. Der/die Fahrer/in setzte anschließend seine/ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Peugeot mit französischem Kennzeichen.

Am 3.5.2026, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung der Rue de Rome mit der Rue de Lisbonne in Mamer ein Verkehrsunfall, bei dem ersten Informationen zufolge ein Minibus versuchte, an der Kreuzung rückwärts in die Rue de Rome einzubiegen, als ein Auto gegen diesen stieß. Der/die Fahrer/in des Autos setzte seine/ihre Fahrt allerdings ebenfalls fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein mittelgroßes, schwarzes Auto mit weißem Kennzeichen handeln. (Quelle: Police Grand-Ducale)