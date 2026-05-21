Region: Mehrere PKWs bei Autohändler in Flammen – Brandstiftung wahrscheinlich

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht zum heutigen Donnerstag, den 21. Mai, brannten in der Idar-Obersteiner Hauptstraße auf dem an der Straße gelegenen Gelände eines Autohändlers gegen 1.00 Uhr mehrere PKWs. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Insgesamt sieben zum Verkauf bestimmte Fahrzeuge brannten. Das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus wurde durch die Flammen nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Während der Löscharbeiten und des Polizeieinsatzes versammelte sich eine Vielzahl von Personen auf der Straße und geriet in Streit. Zur Beruhigung der Lage waren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und umliegender Dienststellen im Einsatz. Die Lage konnte so beruhig werden, ohne dass es zu Auseinandersetzungen kam. Die Hintergründe sowie die genaue Art der Brandlegung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht vor 1 Uhr Personen auf dem Gelände des Autohandels beobachtet haben, oder andere verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter 06781 561-0 bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)